Пристайко заверил, что при отводе войск на Донбассе ВСУ всегда могут вернуться

При разведении войск на Донбассе фортификационные сооружения не будут разбираться на случай, если возникнет необходимость туда вернуться. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.



«Есть военные начальники, которые знают, как сделать так, чтобы наши позиции были защищены, чтобы были созданы соответствующие сооружения. Кстати, при отводе войск не разбираются фортификационные сооружения, которые находятся на теперешней позиции. Как раз в этом заключается идея — если наш враг не отходит, мы всегда можем вернуться назад», — сказал Пристайко.



Глава МИД добавил: «Я хочу напомнить, что наш выбор с вами — это принести мир и избежать гибели наших ребят... Для этого нужно, чтобы в тебя не стреляли, и ты не стрелял». По словам Пристайко, именно с этой целью и применяется общемировая практика разведения войск на определенное расстояние.

Синхронное разведение военных сил и средств ВСУ и группировок «Л-ДНР» в Золотом и Петровском должно начаться 7 октября. Такое решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.



Еще в 2016 году стороны в Минске договорились провести разведение войск на Донбассе на трех тестовых участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Однако разведение неоднократно срывалось. Отвести войска в Станице Луганской стороны смогли в июле 2019 года.



Разведение сторон на трех участках является оставшимся условием, которое выдвинула Россия, для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).