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Генштаб ВСУ готовит план разведения войск на Донбассе

22 сентября 2019, 09:27

Генштаб ВСУ готовит план разведения войск на Донбассе

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины готовит план разведения войск на линии соприкосновения на Донбассе, который будет учитывать «все риски». Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

«План разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски», — сказал он.

По словам Загороднюка, разведение не будет происходить одновременно по всей линии конфликта. «Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не уступка абсолютно. <...> И, конечно, по каждой из этих участков будет идти подготовка, объяснение, проработки всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности и так далее», — пояснил глава Минобороны.

Загороднюк рассказал, что военными, с которыми они общались, относятся к этому, «как к стратегии, которая есть». Он добавил, что это также вопрос их безопасности. «Потому что, если будет разведено, то разведено по правилам и отслежено, то расстояние [между сторонами конфликта] увеличится. Конечно, это снизит много рисков», — подчеркнул министр.

При этом он указал, что это должно быть сделано технически правильно, «потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена». «Мы говорили с военными и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала», — заверил Загороднюк.

Еще в 2016 году стороны в Минске договорились провести разведение сил и средств на Донбассе на трех тестовых участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Однако разведение неоднократно срывалось. Отвести войска в Станице Луганской стороны смогли в июле 2019 года.

Разведение сторон на трех участках является одним из условий для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).

По славам главы МИД Украины, Вадима Пристайко, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что после успешного разведения сил на трех участках произойдет разведение войск сразу по всей линии конфликта.

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Андрей Загороднюк
Организации
Всу Генштаб
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Разведение сторон

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