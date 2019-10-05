У Зеленского планируют закончить ремонт моста в Станице Луганской раньше

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планирую завершить до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленсокго.



Там отметили, что накануне был открыт временный обходной переход. Временный мост планировали соорудить до 11 октября, однако работы закончили раньше, отмечается в сообщении. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируются, а на дороге к мосту был положен асфальт и наносится разметка.



Изначально в Офисе президента говорили, что ремонт основного моста будет завершен к 28 ноября.



За ходом ремонта переправы можно следить в прямом эфире.

2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного. Планируется, что строительство основного моста завершится к 27 ноября.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.