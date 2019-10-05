Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Зеленского планируют закончить ремонт моста в Станице Луганской раньше

05 октября 2019, 14:47

У Зеленского планируют закончить ремонт моста в Станице Луганской раньше

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планирую завершить до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленсокго.

Там отметили, что накануне был открыт временный обходной переход. Временный мост планировали соорудить до 11 октября, однако работы закончили раньше, отмечается в сообщении. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируются, а на дороге к мосту был положен асфальт и наносится разметка.

Изначально в Офисе президента говорили, что ремонт основного моста будет завершен к 28 ноября.

За ходом ремонта переправы можно следить в прямом эфире.

2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного. Планируется, что строительство основного моста завершится к 27 ноября.

В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. 

Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.

ТЕМЫ

Места
Станица Луганская КПВВ Станица Луганская
Организации
Офис президента
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
13:59
В Донецке слышали мощные взрывы. «ДНР» не комментирует
12:42
«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь
12:14
В «ДНР» заявили о недостаточном повышении тарифов на ЖКХ для решения проблем коммунальщиков
10:08
На окраине Донецка рядом с патрулем ОБСЕ произошли взрывы, а в Горловке стреляли по их беспилотнику
16:39
«ДНР» на 18 лет посадила в тюрьму украинского танкиста
16:14
В Станице Луганской открыли временный мост
11:14
Горняков двух шахт под Донецком вывели на поверхность из-за аварии
00:22
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:02
«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву
14:02
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
12:42
«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ
10:50
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
09:28
В Луганске «минировали» здания кондитерской фабрики и университета внутренних дел
09:16
Боевики не дают общаться сотрудникам учебных заведений с ОБСЕ без своего разрешения
все новости
16:06
У Зеленского пообещали распространить новое админустройство на Донбасс и Крым
15:34
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском
14:47
У Зеленского планируют закончить ремонт моста в Станице Луганской раньше
13:59
В Донецке слышали мощные взрывы. «ДНР» не комментирует
13:27
Пристайко заверил, что при отводе войск на Донбассе ВСУ всегда могут вернуться
12:42
«ДНР»: На заводе в Енакиево сломалась доменная печь
12:42
Работающая школа в прифронтовом поселке на Луганщине снова попала под обстрел
12:14
В «ДНР» заявили о недостаточном повышении тарифов на ЖКХ для решения проблем коммунальщиков
11:43
Аброськин стал ректором университета в Одессе
10:23
Дипломаты США готовили для Зеленского заявление по делу Байдена и вмешательству в выборы
10:08
На окраине Донецка рядом с патрулем ОБСЕ произошли взрывы, а в Горловке стреляли по их беспилотнику
08:36
На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены
01:00
Зеленскому предложат отгородиться от неподконтрольного Донбасса, если мирный план провалится
22:38
Глава МИД надеется, что встреча в «нормандском формате» состоится в конце октября
21:53
Глава ЦИК о выборах на неподконтрольном Донбассе: Это вопрос к Раде
все новости
ВИДЕО
Зеленскому предложат отгородиться от неподконтрольного Донбасса, если мирный план провалится
05 октября, 01:00
«Схемы» нашли бизнес-связи помощника Зеленского с приближенным к власти РФ предпринимателем
04 октября, 09:16
Активистки из Донецка, Луганска и Киева встретились на линии соприкосновения ►
03 октября, 22:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция