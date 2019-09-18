Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской

У разрушенного моста в Станице Луганской была установлена веб-камера, чтобы в режиме реального времени можно было наблюдать за ходом восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



Отмечается, что камеру поручил установить президент Владимир Зеленский. В офисе главы государства пообещали. что с установленной у мостового перехода камеры будет вестись круглосуточная онлайн-трансляция.







Накануне власти Луганской области опровергли слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» на время ремонта моста.

2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного. Планируется, что строительство будет завершено к 27 ноября.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.