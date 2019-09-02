Зеленский сообщил, что Украина начинает строительство моста в Станице Луганской

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона начинает восстановление разрушенного моста в Станице Луганской.



«Есть небольшие победы, достижения: демонтировали наконец-то на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим, приоритетным вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской», — сказал он во время встречи с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и главами правоохранительных ведомств.



Как сообщалось, сегодня утром украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения вблизи КПВВ «Станица Луганская», и заявила о готовности к началу работ непосредственно на разрушенном участке моста в Станице Луганской.

В конце июня вблизи Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



В августе завершилось разминирование территории вблизи разрушенного моста в Станице Луганской. После этого начался демонтаж укреплений. Украинская сторона неоднократно обвиняла группировку «ЛНР» в затягивании процесса демонтажа.