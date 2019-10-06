Представители власти Украины оценят ситуацию с безопасностью в местах разведения войск на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в субботу обсудил с представителями силовых структур и военным руководством Украины ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский заверил, что вопросы безопасности украинцев, а особенно населения в зоне разведения, и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него. Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.



На встрече присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.



Они также обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для людей.



Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Зеленский заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут.

Синхронное разведение военных сил и средств ВСУ и группировок «Л-ДНР» в Золотом и Петровском должно начаться 7 октября. Такое решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.



Еще в 2016 году стороны в Минске договорились провести разведение войск на Донбассе на трех тестовых участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Однако разведение неоднократно срывалось. Отвести войска в Станице Луганской стороны смогли в июле 2019 года.



Разведение сторон на трех участках является оставшимся условием, которое выдвинула Россия, для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).