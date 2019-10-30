СМИ: Белый дом исправил стенограмму разговора Трампа с Зеленским

В стенограмме разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа отсутствует несколько важных фраз, заявил в Конгрессе подполковник армии США Александр Виндман. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.



Собеседники, знакомые с показаниями чиновника перед Палатой представителей, сообщили, что по словам Виндмана, в стенограмму не попали слова Трампа о существовании аудиозаписей экс-вице-президента Джо Байдена о коррупции в Украине. Также не были опубликованы упоминания Зеленского компании Burisma Holdings, в которой работал старший сын Байдена Хантер.



Виндман утверждал в Конгрессе, что пытался добавить эту часть разговора двух президентов в стенограмму, однако он не рассказал, почему эти фразы не были включены.



Виндман считается главным экспертом по Украине в Белом доме.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.