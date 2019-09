СМИ узнали, что американский разведчик пожаловался на Трампа из-за Украины

Жалоба, которую неназванный сотрудник американской разведки подал в отношении президента США Дональда Трампа, касается Украины. Об этом сообщают The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники.



Трамп в телефонном разговоре с одним из иностранных лидеров дал своему собеседнику обещание, которое насторожило сотрудника разведки, работающего в Белом доме. Из-за этого он доложил о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону, написало WP накануне. С кем именно говорил Трамп и что пообещал, не уточнялось.



Теперь его источники идания утверждают, что в жалобе «особое значение уделяется» Украине, однако The Washington Post не утверждает, что разговор велся с президентом Украины Владимиром Зеленским или данное Трампом обещание как-то связано с Киевом.



В четверг, 19 сентября, Аткинсон за закрытыми дверями дал показания членам комитета палаты представителей по разведке. Он рассказал им о том, какими нормами руководствовался при проведении собственного расследования и о характере «неотложной проблемы», описанной автором жалобы, рассказали собеседники WP. По их данным, Аткинсон оказался предоставить законодателям содержание жалобы, указав, что не уполномочен этого делать.



Американский разведчик подал жалобу через 2,5 недели после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США уже проводят расследование в связи с этой беседой. Они предполагают, что Трамп, его адвокат Рудольфа Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются склонить Украину косвенно помочь переизбраться на второй срок на выборах президента США в 2020 году. Законодатели уже потребовали полную стенограмму разговора.



Адвокат Трампа Рудольф Джулиани допустил, что жалоба могла быть действительно подана из-за телефонного разговора американского лидера с Зеленским.



«Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не следует сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года [в США]», — сказал Джулиани телеканалу CNN. Он считает, что упомянутые им коррупционные деяния совершали лица в Украине, «стремившиеся подставить» Трампа.



Адвоката Трампа попросили прокомментировать версию, согласно которой, Трамп во время разговора с Зеленским дал понять, что блокирует выделение США 250 миллионов долларов на военную помощь Украине, если Киев откажется расследовать действия бывшего вице-президента США Джо Байдена в 2016 году. По мнению Джулиани, подобная гипотеза «абсолютно соответствует тому, что Байден признал два года назад: он говорил тогдашнему президенту Украины [Петру Порошенко], что тот не получит 1,2 миллиарда долларов, если не уволит своего генерального прокурора [Виктора Шокина]».



На уточняющий вопрос CNN, просил ли он украинскую сторону рассмотреть дело Байдена, Джулиани ответил: «Конечно, да».



Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщает, что жалоба касается не только телефонного разговора, но и других «многих действий» Трампа.