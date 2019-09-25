Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Там упоминается сын Байдена

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленский. Рассекреченный документ опубликован на сайте Белого дома.



В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma. «Много разговоров насчет сына Байдена, что Байден остановил расследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы вы что-то могли сделать вместе с генпрокурором, это было бы замечательно. Байден повсюду хвастался, что остановил расследование, поэтому если вы можете изучить это… Звучит ужасно», — сказал президент США во время разговора.



В ответ Зеленский сказал, что новый генпрокурор приступит к работе в сентябре и будет на 100% его человеком. «Он или она изучит ситуацию, в частности с компанией, которую вы упомянули», — добавил президент Украины. Он также предложил Трампу предоставить любую дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.



При этом в стенограмме не упоминается тема предоставления военной помощи Украине.

Ранее The Washington Post и другие американские издания писали, что Дональд Трамп пообещал возобновить выделение Украине военной помощи, только если Зеленский поможет ему найти компромат на Байдена, который хочет соперничать с Трампом на выборах президента в следующем году. Трамп объяснял задержку предоставления помощи коррупцией в Украине.



На прошлой неделе СМИ узнали, что американский разведчик, который работает в Белом доме, написал жалобы из-за некоего «тревожного обещания», которое дал Трамп украинскому лидеру. Позднее выяснилось, что в этом разговоре шла речь о сыне Байдена и в ходе переговоров Трамп оказывал на Зеленского давление.



24 сентября председатель палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко уверял, что Трамп не давил на Зеленского. Сам Зеленский накануне заявил, что на него может давить только его шестилетний сын.