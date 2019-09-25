Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США объявили о начале процедуры импичмента президент Дональда Трампа, передает Reuters.



Поводом стал июльский телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер якобы надавил на украинского коллегу. Трамп, как утверждают источники американских СМИ, добивался расследования деятельности в Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который намерен стать соперником действующего президента США на выборах в следующем году.



Сегодня у Зеленского, который прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, запланирована встреча с Трампом. В кулуарах ООН он ответил на вопрос российских корреспондентов о разговоре с американским лидером.



«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек — на меня давить может только мой сын, которому шесть лет», — сказал Зеленский.





Накануне Трамп сообщил, что украинская власть разрешила опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.