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Игрок «Шахтера» опубликовал фото со средним пальцем и осудил расизм фанатов «Динамо»

11 ноября 2019, 12:27

Игрок «Шахтера» опубликовал фото со средним пальцем и осудил расизм фанатов «Динамо»

Футболист донецкого «Шахтера» Тайсон выступил с обращением на своей странице в Instagram по поводу расистских оскорблений в свой адрес во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги против киевского «Динамо».

Бразильский полузащитник сопроводил публикацию фотографией, на которой он показывает средний палец в адрес фанатов соперника.

«Я люблю свою расу, бьюсь за ее цвет. Я никогда не стану молчать после такого бесчеловечного и подлого поступка. Мои слезы были вызваны негодованием и бессилием. Но нас учили быть сильными и сражаться за свои права и равенство. В расистском обществе недостаточно не быть расистом, мы должны быть антирасистами. В футболе и в мире должно быть больше уважения, мы продолжим борьбу», — написал Тайсон.

 
 
 
 
 
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“ Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... “ Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar , bater no peito , erguer a cabeça e seguir lutando sempre ! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista ! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito ! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio ! Seguimos a luta ... Net rasizmu

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

На 75-й минуте матча арбитр на три минуты увел команды с поля из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо» к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник «горняков» Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец, за что был удален с поля.

Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.

«Шахтер» призвал остановить расизм на стадионах Украины. «Динамо» в своем заявлении призвало дождаться выводов следствия и не обвинять болельщиков в расизсме.

ТЕМЫ

Организации
Динамо Шахтер
Прочее
Расизм
Люди
Тайсон

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