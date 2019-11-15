СМИ: Москва могла прослушивать разговор Трампа об Украине

Зарубежные спецслужбы, в том числе и российские, могли прослушивать телефонный разговор президента Дональда Трампа и постпреда США при ЕС Гордона Сондланда о расследовании против сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера. Об этом CNN сообщили несколько бывших американских чиновников.



Разговор Трампа и Сондланда состоялся в июле этого года, когда постпред позвонил американскому лидеру во время пребывания в Украине. Факт этого разговора на публичных слушаниях в деле об импичменте Трампа подтвердил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.



По словам собеседников телеканала, данный разговор был шокирующим нарушением правил безопасности, что вероятно и стало причиной перехвата. Неизвестно был ли разговор зашифрован.



«Мало сомнений в том, что русские перехватили звонок. Москва точно была довольна», — прокомментировал бывший офицер ЦРУ Марк Полумеропулос.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.