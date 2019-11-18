Пушилин рассказал, что хочет «ДНР» от «особого статуса»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что основные требования от закона об «особом статусе» - сотрудничество с Россией, русский язык и сохранение так называемых правоохранительных органов группировки. Об этом он рассказал в эфире «60минут», сообщается в Telegram-канале Скабеевой.



«Мы будем настаивать на особых, важных для нас моментах: безусловно, это, конечно же, русский язык, трансграничное сотрудничество с Россией, это наши правоохранительные органы, наша народная милиция, которая должна присутствовать; и еще ряд моментов, которые должны четко и детально прорабатываться в политической подгруппе на переговорах в Минске», - сказал он.

Срок закона об «особом статусе» Донбасса истекает 31 декабря 2019 года.



После встречи лидеров «нормандской четверки» у Верховной Рады будет только четыре дня для принятия закона об «особом статусе» Донбасса.



Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.



В Верховной Раде неоднократно отмечали, что возьмутся за подготовку законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате».



Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что положения закона об «особом статусе» будут согласованы с представителями ОРДЛО с помощью Трехсторонней контактной группы.