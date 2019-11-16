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У Рады будет 4 дня на принятие закона об «особом статусе» Донбасса после «нормандской» встречи

16 ноября 2019, 08:55

У Рады будет 4 дня на принятие закона об «особом статусе» Донбасса после «нормандской» встречи

После встречи лидеров «нормандской четверки», которая запланирована на 9 декабря, у Верховной Рады будет только четыре дня для принятия закона об «особом статусе» Донбасса. Это следует из календаря работы парламента, указанного на сайте Рады.

Базовыми датами для проведения пленарных заседаний являются 17, 18, 19, 20 декабря. Также у депутатов есть возможность провести внеочередное заседание (или заседания).

Действие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей («особом статусе») заканчивается 31 декабря 2019 года.

Ожидается, что на саммите «нормандской четверки» лидеры Украины, России, Франции и Германии обсудят вопрос «особого статуса» Донбасса.

Президент Владимир Зеленский обещал, что будет принята новая редакция закона, а не продлен старый вариант.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и представители провластной фракции «Слуга народа» неоднократно отмечали, что возьмутся за написание законопроекта после встречи лидеров в «нормандском формате». Также они обещали, что обсуждение положений нового документа будет публичным.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

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