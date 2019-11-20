Возвращенные Россией корабли прибывают в порт Очакова

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Возвращенные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» прибывают в порт Очаков Николаевской области.



Суда транспортируют три буксира — «Гайдамака», «Титан» и «Сапфир».



Издание «Думская» отмечает, что первым зашел «Никополь», который буксировал малый разведывательный корабль «Переяслав». Позже «Яны Капу» был доставлен буксиром «Гайдамака».



Корабли встречают местные жители с флагами Украины. Также в Очаков ожидается прибытие президента Владимира Зеленского.

18 ноября состоялась передача Украине захваченных Россией трех кораблей военно-морских сил, которые были захвачены в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.



Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» корабли и их пришлось буксировать.



В МИД РФ сообщили, что передача украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей.



Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал возвращение россией кораблей исполнением решения Морского трибунала ООН.