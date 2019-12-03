Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 3 декабря.

Политика

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о расширении «нормандского формата» переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. В МИД РФ опровергли данную информацию.



В «Слуге народа» уточнили, что законопроект № 2083-д не предусматривает выплату пенсий непосредственно на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированном Крыму. Документ предусматривает упрощение выплаты пенсии, в частности, отказ от нормы об обязательной регистрации в качестве переселенца.



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался комментировать возможную встречу президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже, чтобы «не навредить».



Экономика



РФ выделила более 144 млн рублей для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса.



Общество



СБУ объявила в розыск подозреваемого по делу MH17, бывшего командира ПВО «ДНР» Владимира Цемаха, участвовавшего в обмене с РФ 7 сентября.



В «ДНР» заявили, что на подконтрольной группировке территории зарегистрировано почти 17 тысяч человек с ВИЧ-положительным статусом.



Подписывайтесь на рассылку: