Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 декабря.

Политика

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил об отказе нескольких десятков человек, удерживаемых украинской стороной, участвовать в обмене с «ДНР/ЛНР». В группировке «ДНР» уточнили, что нужно верифицировать 43 человека, которые могут отказаться вернуться в Донецк и Луганск в рамках обмена.



Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом, лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Последний предложил Путину привлечь к работе «нормандского формата» депутатов Украины, РФ, Франции и Германии.



Экономика



Замминистра иностранных дел Василий Боднар исключил возобновление жд-сообщения с Донецком и Луганском на данный момент.



Боевые действия



На месте обстрела украинских военнослужащих в Луганской области обнаружена граната российского происхождения. Как сообщили в Генпрокуратуре, данный факт в очередной раз свидетельствует о том, что РФ снабжает боевиков оружием.



Общество



Детский фонд ООН ЮНИСЕФ и Международная организация по миграции направили на Донбасс 21 тонну гуманитарной помощи — наборы матери и ребенка, промышленные и медицинские изделия.



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