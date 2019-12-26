В «ДНР» утверждают, что семьи экс-беркутовцев сами обратились с просьбой об обмене

Родственники экс-сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», которые подозреваются в расстреле участников Майдана, и фигурантов дела 2 мая в Одессе сами обратились к группировке «ДНР» с просьбой помочь освободить их с помощью обмена. Об этом завила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.



«Их родственники — беркутовцев и одесситов — обратились к нам с заявлением, с просьбой освободить данных людей», — сказала она в эфире программы «Время покажет» на российском Первом канале.



Она напомнила, что эти люди уже несколько лет находятся под стражей в качестве подозреваемых. «Мы считаем, что они такие же пострадавшие, как и мы», — подчеркнула Морозова.

Трехсторонняя контактная группа 23 декабря согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен должен состояться между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР».



СМИ выяснили, что украинская сторона была готова передать «Л-ДНР» пятерых экс-сотрудников «Беркута» в рамках обмена пленными. Однако против этого выступили родственники «Небесной сотни».



Прокуратура не ходатайствовала об освобождении трех экс-беркутовцев из-под стражи, еще двое остались под домашним арестом. Следующее заседание суда по их делу состоится 14 января.



В «ДНР» выразили недовольство из-за того, что украинская сторона отказывается выдавать бывших беркутовцев в рамках обмена.