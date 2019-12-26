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СМИ: Обмен пленными на Донбассе состоится 29 декабря

26 декабря 2019, 15:37

СМИ: Обмен пленными на Донбассе состоится 29 декабря

Обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех установленных на всех установленных» между украинской стороной группировками «ДНР» и «ЛНР» запланирован на 29 декабря. Об этом сообщает российская газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное», — сообщил собеседник издания. Источники отметил, что вопрос даты обмена пленными уже решен и больше не обсуждается.

До этой даты осталось проверить, был ли отказ людей из числа тех, кого Киев готовился передать, но они попросили исключить их из обменных списков, добровольным. Это должен сделать координатор ОБСЕ в подгруппе Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам Тони Фриш. По данным «ДНР», речь идет о 43 людях.

23 декабря трехсторонняя контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. В Киеве сообщили, что списки на обмен еще окончательно не готовы.

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