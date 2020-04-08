«ЛНР» отправила на обсервацию в больницы больше 200 человек из-за COVID-19

Более 200 человек находятся на обсервации в больницах на подконтрольной группировке «ЛНР» территории с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный врач «Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции» Дмитрий Докашенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



«На обсервации находится 201 человек. У нас увеличивается количество граждан, прибывающих из Российской Федерации и находящихся на обязательной самоизоляции на срок в 14 суток. Они находятся дома и таких граждан у нас 554 человека», — рассказал Докашенко.



Продолжение: «ЛНР» сообщила о шести случаях коронавируса

5 апреля «ЛНР» сообщала, что число заболевших коронавирусом увеличилось до четырех. Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча (Хрустального), одна из них — воспитательница детского сада. В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.



Также в «ЛНР» сообщали, что были установлены шесть блокпостов на въездах и выездах из Антрацита. 4 апреля группировка ввела ограничение на передвижение людей и транспорта между этими двумя городами и внутри них.