В Ростовской области местные не понимают, почему жителей ОРДЛО привозят за паспортами РФ во время карантина

В Ростовской области России в условиях «повышенной готовности» из-за коронавируса продолжают работать пункты оформления российских паспортов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые подконтрольны группировкам «ДНР и «ЛНР».



«Новая газета» зафиксировала автобусы с желающими получить паспорт РФ в Красном Сулине (80 км от Ростова-на-Дону). Людей привозят централизованно. Издание не знает, сколько людей при этом было в самом здании, «но видно, что речь идет о сотне как минимум».



Издание отмечает, что у многих местных жителей это вызывает удивление и недовольство, так как их самих власти региона просят лишний раз не выходить из дома и грозят штрафами за проживание не по месту регистрации.



«На улицу Фурманова в Красном Сулине их привозят централизованно, на автобусах с пункта пропуска в Новошахинске. Привозят не по 10–20 человек, а по многу», — рассказал местный житель Андрей.



Он возмущается тем, что в «области введен режим самоизоляции, границы закрыты, а их все равно везут».



«Нам работать нельзя, из домов выходить не дают, полиция останавливает, угрожает штрафами. Член моей семьи уже получил протокол от сотрудников ГИБДД за то, что выехал из дома по делам. А тут возят людей туда-сюда. Что за спешка в условиях пандемии?» — цитирует недовольство газета.

В связи с пандемией коронавируса с 18 марта Россия запретила въезд иностранцам на свою территорию, за исключением небольшого числа специалистов, включая сотрудников консульских служб. Исключение было сделано для жителей ОРДЛО: на территорию РФ разрешили въезжать тем, у кого есть российский паспорт, и у кого в украинском паспорте или «паспорте ЛНР–ДНР» есть отметка о постоянном проживании на территориях, неподконтрольных Киеву.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели обязательную обсервацию для вернувшихся из России. Исключение было сделано лишь тем, кто ездит в Россию для оформления гражданства на специальных автобусах.



24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



Более 136 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году.