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Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО во время карантина

23 марта 2020, 10:29

Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО во время карантина

Правительство России разрешило въезд в страну жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров РФ.

Отмечается, что запрет решили «не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В распоряжении Кабмина РФ это объясняется «экономической и транспортной блокадой Украиной» ОРДЛО.

Также было поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде этих людей.

Ограничения на въезд иностранцев в Россию были установлены с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.

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