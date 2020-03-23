Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО во время карантина

Правительство России разрешило въезд в страну жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров РФ.



Отмечается, что запрет решили «не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». В распоряжении Кабмина РФ это объясняется «экономической и транспортной блокадой Украиной» ОРДЛО.



Также было поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде этих людей.

Ограничения на въезд иностранцев в Россию были установлены с 18 марта по 1 мая 2020 года.



Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.