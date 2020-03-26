«ДНР» начала отправлять на самоизоляцию прибывших из России

С сегодняшнего дня въезжающие на подконтрольную группировке территорию Донецкой области из России обязаны давать согласие на 14-дневную самоизоляцию в связи с угрозой пандемии коронавируса. Об этом сообщила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.



Она опубликовала снимки бумаги под названием «Информированное добровольное согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому», которую теперь заполняют местные жители при въезде.

По информации Telegram-канала Dontel, скоро эта обязанность будет закреплена в «указе» главы «ДНР» Дениса Пушилина.



Ранее в «Минздраве ДНР» сообщили об ужесточении карантинно-ограничительных мер для всес прибывающих.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.



18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.



В России коронавирусом заразились 840 человек, в Украине — 156.