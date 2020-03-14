Россия закрыла границу для иностранцев: ограничение действует и для Донбасса

С 18 марта в России начал действовать запрет на въезд в страну иностранцев и граждан без гражданства. Соответствующее решение было принято правительством РФ накануне.



Такие меры были введены в связи с угрозой распространения пандемии коронавируса.



Ограничения не касаются дипломатов. Также запрет не распространяется на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.



В Россию также могут попасть члены официальных делегаций и лица, которые имеют дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника. Как отметили в правительстве, ограничения не затронут «лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска».



Сегодня это ограничение начало действовать и на участке украинско-российской границы, который подконтролен группировкам «ДНР» и «ЛНР». Об этом пишут пользователи соцсетей в тематических чатах о ситуации на границе. Люди отмечают, что российские пограничники пропускают тех жителей Донбасса, которые получили российские паспорта.



Обновлено. Информацию подтвердили в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области: «Для данной категории граждан (граждан Украины, которые живут в ОРДЛО — прим.) въезд в Российскую Федерацию временно ограничен. В то же время, если у жителей региона есть российские паспорта, то, как граждане Российской Федерации, они могут въехать в страну».



Сотрудник сепаратистского издания «Аналитическая служба Донбасса» Денис Григорюк также рассказал, что частный транспорт вообще не пропускают. Право проезда есть только у автобусов официальных российских компаний с пассажирами, у которых российское гражданство.



«Информация от человека, который пытался пересечь границу с российским паспортом. Пассажирам пришлось возвращаться в Донецк, покупать билеты на рейс российского перевозчика, так как транспорт донецких компаний не пропускают», — написал Григорюк в своем Telegram-канале.

На данный момент в России зафиксировано 114 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.



Украина запретила иностранцам въезжать в страну с 16 марта. С 17 марта в Украине на две недели закрыли все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.