Согласованы детали обмена удерживаемыми, который состоится до Пасхи на Донбассе

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и группировками «ДНР» и «ЛНР» должно состояться до Пасхи, его детали согласованы. Об этом сообщила специальная представительница председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.



«В соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам согласовала сегодня [14 апреля] детали взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом на востоке Украины», — говорится в заявлении Грау для СМИ.



Спецпредставительница отметила, что обмен состоится «заблаговременно» перед православной Пасхой.

Договоренность провести обмен до Пасхи была достигнута во время переговоров ТКГ 8 апреля. Украинская сторона пока не назвала имена и количество людей, готовящихся к обмену. Как заявляли сепаратисты, стороны готовятся к обмену «21 на 16».



В Киеве заявили, что освобожденные из плена пройдут двухнедельную обсервацию в связи с эпидемией коронавируса.



Ранее «ДНР» и «ЛНР» озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами, а также тех, кого хотят получить взамен.