Обмен может состояться в ближайшие два дня в двух местах

Украина рассчитывает на проведение обмена удерживаемыми лицами в два ближайших рабочих дня перед Пасхальными праздниками. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политподгруппе ТКГ Алексей Резников.



«У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней — четверга и пятницы. Мы дуем на воду, и надеемся, что он произойдет до Пасхальных праздников, в эти рабочие дни. Мы стараемся максимально ускориться, сделать то, что зависит от нас, и будем готовы», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в среду.



Резников отметил, что основания для сдержанного оптимизма дает заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау о том, что все стороны этого процесса дали ей подтверждение, что основные базовые моменты, о которых договорились на последнем заседании ТКГ, были достигнуты.



«Передовая группа работает там уже два дня, в частности, мой заместитель. Он лично проверил места обсервации, куда наших граждан повезут после обмена на 14 дней. Там они будут обеспечены уходом, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи для общения с родными и близкими хотя бы по видеосвязи», — рассказал он.



По его словам, скорее всего, обмен удерживаемыми лицами произойдет в двух местах, поскольку даже между двумя неподконтрольными сегодня украинской власти временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой области также есть внутренний кордон из-за пандемии коронавируса.



«Поэтому это будет в двух точках. Сейчас логистически это определяется, согласовывается», — указал Резников.

В ОБСЕ заявили о том, что участникам Трехсторонней контактной группы удалось согласовать детали грядущего обмена. Ожидается, что он состоится до Пасхи.



В Офисе президента отметили, что дата обмена удерживаемыми на Донбассе «постоянно уточняется».



Украинская сторона пока не назвала имена и количество людей, готовящихся к обмену. Как заявляли сепаратисты, стороны готовятся к обмену «21 на 16».



Ранее «ДНР» и «ЛНР» озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами, а также тех, кого хотят получить взамен.