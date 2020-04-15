Дата обмена удерживаемыми на Донбассе постоянно уточняется, заявили в Офисе президента

Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе еще не состоялся, идут последние согласования по списку и по логистике. Об этом сообщил Офис президента Владимира Зеленского.



«Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется», — отмечается в сообщении.



В Офисе добавили, что информация некоторых журналистов о том, что обмен идет уже сейчас не соответствует действительности.



«К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантинных ограничений и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем», — подчеркнули у Зеленского.



Ранее в ОБСЕ заявили о том, что участникам Трехсторонней контактной группы удалось согласовать детали грядущего обмена. Ожидается, что он состоится до Пасхи.

Договоренность провести обмен до Пасхи была достигнута во время переговоров ТКГ 8 апреля. Украинская сторона пока не назвала имена и количество людей, готовящихся к обмену. Как заявляли сепаратисты, стороны готовятся к обмену «21 на 16».



В Киеве заявили, что освобожденные из плена пройдут двухнедельную обсервацию в связи с эпидемией коронавируса.



Ранее «ДНР» и «ЛНР» озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами, а также тех, кого хотят получить взамен.