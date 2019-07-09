Парламентские выборы на Донбассе. Следите вместе с нами

Чуть больше двух недель осталось до дня, когда Украина выберет новый парламент. Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля.

«Новости Донбасса» и «Общественное телевидение Донбасса» уделяют особое внимание этой кампании - ежедневно до дня выборов 10 журналистов из Мариуполя, Славянска, Краматорска, Северодонецка и Киева готовят для аудитории видео и статьи о самых важных тенденциях гонки как в стране, так и в регионе.

С чего все начиналось

Сейчас в Украине парламентские выборы проводятся по смешанной избирательной системе. В Верховную Раду избирается 450 депутатов: 225 по пропорциональной системе с закрытыми списками и еще половина по мажоритарной системе.



Депутаты боятся открытых списков: объясняем, почему

Согласно Конституции Украины, единственным источником власти является народ, а президент, Рада и правительство - лишь исполнители воли своего начальника. Соответственно, у народа должны быть и инструменты контроля за действиями политиков, а в случае некачественного исполнения обязанностей или нарушения закона есть возможность применения санкций. Но так ли это в действительности?

Какие инструменты контроля над политиками есть у украинцев?

На подконтрольной территории Донбасса, как на остальной части страны активно идет избирательная кампания.



Зеленский за кадром/Апгрейд Гройсмана

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 123 кандидата в депутаты от Луганской и Донецкой областей. Журналисты побывали в прифронтовом 51-м округе, часть которого находится на оккупированной территории – это поселок Зайцево под Горловкой. Среди тех, кто идет в Раду от этого округа – действующий народный депутат Наталья Веселова («Сила людей»), самовыдвиженец, глава местной ВЦА Владимир Веселкин, бывшая заместительница главы Донецкой ОГА Марина Черенкова, народный депутат Надежда Савченко от своей «Общественно-политической платформы» и еще 22 кандидата. У многих из кандидатов нет даже избирательных штабов в Зайцево.

Надежда Савченко заявила о намерении поехать на временно неподконтрольную украинским властям территорию для проведения агитации за себя. Об этом она рассказала в комментарии «Новостям Донбасса».

Как выяснили журналисты «Новостей Донбасса», для смены места голосования в прифронтовом округе № 51 избирателей подвозят в брендированном автобусе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В борьбу вступили как представители старых политических элит, так и новички. Имена деятелей шоу-бизнеса, которые решили пойти в политику нередко удивляют, о других новичках порой ничего неизвестно.



Что известно о «новых партиях», представленных на Донбассе?

Избирательную кампанию в Славянске (округ 47) ведут сразу несколько представителей политсил с приставкой «Оппозиционный». В гонку ступил действующий мэр Славянска Вадим Лях («Оппозиционный блок»), ему оппонирует народный депутат Юрий Солод («Оппозиционная платформа – За жизнь»). Также в этом округе серьезную конкуренцию им составили самовыдвиженец Олег Недава, который является действующим нардепом, член партии «Наш край». От «Слуги народа» в Славянске представлен доцент Национального университета государственной фискальной службы Украины Василий Патлачук.

Партия президента также представила своих людей в других округах Донетчины.



Например, в округе 49 (Дружковка) за парламентское кресло борется шоумен Сергей Сивохо. У него есть два серьезных конкурента – действующий мэр Дружковки Валерий Гнатенко от «Оппозиционной платформы – За жизнь» и экс-вице-премьер-министр, глава политсовета партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников.

Пока одна съемочная группа ОТВД изучает партии и персоналии в очередном округе Донетчины, другая - подготовила обзор наиболее популярных нарушений на выборах. Политические игроки часто прибегают к различного рода манипуляциям, а иногда и к откровенным фальсификациям. Таким, как подкуп избирателей. Продуктовые наборы, социальные магазины и автобусы, спецвыплаты накануне выборов, надбавки к пенсиям и подвозы к избирательным участкам - это только малая часть приемов.

Украинские политики ради повышения своих рейтингов применяют всевозможные способы. Особенно с приближением выборов, чтобы понравиться людям пускают в ход такие приемы, как появление в публичных местах, неформальное общение с простыми людьми, темы религии, помощи ветеранам войны. Но одним из самых популярных методов является использование для этого детей.

Как поступать в такой ситуации, и почему не нужно «вестись» на такое внимание политиков и кандидатов.

Как политический миф-технология управляет вами

Если изучить внимательно, что представляют собой современные политические мифы, то окажется, что они не содержат нового. Для создания новых политических мифов используются древние архетипы. Это «свой-чужой» или миф о божественной миссии народа. Например, народ-освободитель, борьба добра и зла. С помощью мифов весь многообразный мир сжимается до определенных рамок. В современных политических мифах, которые искусственно создают для управления электоратом, используются лишь несколько старых архетипов или общечеловеческих идей-ценностей. Это Абсолютное зло, Божественная сила и архетип Народного героя. Как и в древней мифологии, так и в современной политической эти персоны, а также связанные с ними политические фигуры могут меняться ролями в зависимости от политической необходимости. Самое главное: любой политический миф всегда предельно упрощает картину мира, разделяет на черное и белое, своих и чужих. Эта манипуляция создается для того, чтобы человек как можно меньше напрягал свой разум в познании окружающей среды. Тому, кто живет по готовым шаблонам - живется легче, им проще управлять.



К каким атакам со стороны РФ готовиться перед выборами в Раду? Изучаем на опыте Латвии.

Как проголосовать за депутата Рады без прописки?



Сейчас в Украине мобильные группы граждан (например, переселенцы, трудовые мигранты) не могут голосовать на местных выборах, а на парламентских голосуют только за партию с ее списком. Выборы пройдут по смешанной системе - половину нардепов украинцы выберут, голосуя за партии, с их списками. И принять участие в этом голосовании переселенцы могут, если вовремя подадут заявления об изменении места голосования.

Миллионы переселенцев - без права голоса Еще 225 депутатов — это выдвиженцы в мажоритарных округах, где у людей из числа переселенцев нет права голоса. Выходит, что переселенцы, которые уже длительное время живут в новых громадах, платят налоги, пользуются услугами этой громады, но до сих пор не имеют возможности полноценно реализовывать свое избирательное право.



Правозащитники называют создавшуюся ситуацию не иначе как нарушением избирательных прав граждан. Для решения проблемы группа общественных организаций вместе с народными депутатами Украины разработали законопроект 6240. Документ был подан на рассмотрение в Верховную Раду два года назад, но так и не попал в сессионный зал.

Пророссийский реванш и Зеленский. Что дальше? Покупка целого пула телеканалов пророссийским бизнесменом Виктором Медведчуком, возвращение России в ПАСЕ, восстановление прежних советских улиц в украинских городах, предложение из Офиса президента предоставить русскому языку статус регионального в Донецке. По мнению ряда политических игроков, это все – продиктовано действиями нынешней украинской власти.

«Реванш! Капитуляция! Зрада!» вместо «Армії! Мови! Віри!». Лозунги кандидатов на досрочных парламентских выборах - прямые и однозначные.

Донбасс в центре внимания украинских политиков. Досрочные выборы в Раду и ожидание большинством украинцев мира в стране заставляют партии размышлять о том, что же делать с зоной конфликта.



Восстановить Донбасс. План Зеленского





«Новости Донбасса» продолжат непредвзято следить за предвыборной гонкой в Донецкой области и в целом в стране благодаря поддержке Посольства США в Украине и Посольства Нидерландов в Украине.