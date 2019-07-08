Автобус с агитацией партии Бойко-Медведчука бесплатно подвозит избирателей из Горловки

Для смены места голосования в прифронтовом округе № 51 (Зайцево, Донецкая область) избирателей подвозят в брендированном автобусе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Здание окружной избирательной комиссии находится недалеко от КПВВ «Майорское» . В округе № 51 зарегистрировано почти 3 тысячи избирателей — это жители как подконтрольной, так и неподконтрольной территории.



Журналисты увидели недалеко от КПВВ один автобус, обклеенный агитационными материалами в поддержку кандидата-мажоритарщика от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Андрея Алеши и лидера партии Юрия Бойко.

Люди, которых в этом автобусе привезли от КПВВ к зданию государственного реестра в Бахмуте, сюзаявили, что зарегистрированы в оккупированной Горловке, но являются переселенцам и живут в подконтрольном властям Зайцево.



Агитатор партии в комментарии журналистам заявил, что людей привозят добровольно и бесплатно. Он также не видит в этом воздействия на выбор избирателей.



Однако, по мнению юристов, бесплатный подвоз является частью незаконной агитации и может расцениваться как подкуп избирателей.



«Тут можно говорить об услуге подвоза, которая сопровождается агитацией тем, что это брендированный автобус. Это можно приравнивать к непрямому подкупу избирателей», — прокомментировала юристка гражданской сети «ОПОРА» Ольга Коцюруба.







От округа № 51 в Верховную Раду также баллотируется Надежда Савченко. Нардеп намерена лично поехать на неподконтрольную территорию для проведения агитации после получения пропуска.



Округ в Зайцево — самый маленький в Украине. От него в Раду баллотируется 26 кандидатов.



Досрочные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.