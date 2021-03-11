С начала пандемии в мире не прошло и года как несколько вакцин от коронавируса были готовы и люди стали получать первые прививки. В Израиле, который является страной с наибольшим охватом прививками против ковида, через три недели после начала массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech уже зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.



В Украине этот процесс начался гораздо позже. Донецкая область разделена линией фронта. На неподконтрольной Киеву территории вакцинацию начали 1 февраля, препаратом «Спутник V», разработанным российскими учеными. Подконтрольный Киеву Донбасс, получил первую партию вакцины CoviShield оксфордской разработки, но произведенной на мощностях AstraZenec в Индии, в конце февраля.



Уже обучено 17 мобильных бригад, которые будут задействованы в первых двух этапах вакцинации Донецкой области и охватят все районы. На первом этапе, первую дозу прививки бесплатно и добровольно получают медики и военные. Вакцинация в области началась с Бахмута.



«Я работаю медсестрой в инфекционном отделении с начала пандемии, и видела, как трудно протекает эта болезнь. Трудные после нее бывают осложнения, поэтому приняла решение вакцинироваться», – говорит Юлия Бойко из Бахмута.



«Да, конечно, я боялся быть одним из первых, но я работаю уже почти год с тяжелейшими больными нашего отделения, поэтому я просто был вынужден вакцинироваться», - рассказал врач-анестезиолог Артем Кукса.



По словам главврача центра первичной медицинской помощи Бахмута, спустя неделю после вакцинации все сотрудники чувствуют себя хорошо.



Сейчас они все на рабочих местах. Никаких больничных у нас не было. У некоторых отмечалась реакция на прививку. Это прогнозируемо и прописано во всех инструкциях. Поэтому ничего неожиданного после прививки не произошло», – пояснила главврач центра первичной медицинской помощи Бахмута Светлана Шабалина.



Далее вакцинация стартовала в Мариуполе и Краматорске.



Первые прививки на Донбассе получили также украинские военнослужащие в Луганской области. На ряду с ними в мобильном госпитале Северодонецка первую инъекцию вакцины сделал и президент Владимир Зеленский, который переболел коронавирусом еще осенью.



Тот факт, что Украина получила вакцину разработанную оксфордским университетом, но произведенную не в Европе, а в Индии, действительно вызвал дискуссии в обществе, а у некоторых и скептическое отношение.



Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в одном из своих выступлений на телевидении даже назвал это явление в Украине «антивакцинальной вакханалией». По его словам, в стране есть люди, которые делают все, чтобы сорвать вакцинацию.



С излишней политизацией вопроса вакцинации связывают и большинство отказов от прививки среди военнослужащих в зоне операции Объединенных сил. По данным ВСУ, из 40 тысяч военных в зоне ООС согласие на вакцинацию дали только 7 тысяч человек.



Среди медиков отказы также есть, в Украине согласно предварительным социологическим опросам согласились на прививку только порядка 38% медиков.



«Настроение коллег из больниц более или менее понятно. Это связано с тем, что большинство врачей уже переболели. И настроение такое, что вакцинироваться они хотят, но ждут как проявится в их организме титр антител. У некоторых работников титр низкий и они идут вакцинироваться. У некоторых - высокий и они еще рассуждают, вакцинироваться или как рекомендует ВОЗ, на 6 месяцев отложить вакцинацию», – рассказал заместитель директора департамента охраны здоровья ДонОГА Александр Педенко.



Тем не менее за две недели в Украине вакцинировано более 5 тысяч человек, а в МОЗ продолжают бороться с фейками и уверяют, что вакцина безопасна.



Сотрудники разных сфер, отвечающие за образование или, например, госбезопасность, могут рассчитывать на прививки не раньше лета. Работодатели должны оповестить их о дате и месте получения прививок.



Если дозы вакцины, которые после открытия можно хранить не более 6 часов, в течении дня не будут использованы группами медиков, их будут предлагать различным группам публичных людей.



«Сейчас полученныее дозы вакцины рассчитаны в первую очередь на медицинских работников. В случае если мобильная бригада видит, что заявленного количества лиц на сегодняшний день не появилась, то на те дозы, чтобы они не были испорчены, они могут прививать или политических деятелей, или публичных деятелей, или спортсменов, или любых известных людей», – рассказал Педенко.



Украина пока вакцинирует группы риска, но стать в очередь на прививку рядовому украинцу можно уже сегодня, не выходя при этом из дома.



Достаточно войти в приложение или на сайт портала ДІЯ, выбрать пункт «запись в лист ожидания на вакцинацию», указать, к какой группе относитесь, в какой области или в каком городе вам было бы удобно вакцинироваться ожидаете оповещения. Также через это приложение могут регистрироваться на вакцинацию жители неподконтрольных территорий Украины. В правительстве говорят, что вакцинация жителей Донецка и Луганска будет возможна в обновленных сервисных центрах на КПВВ.



На неподконтрольной территории, где вакцинация стартовала на месяц раньше, людей прививают российской поставленной в качестве гуманитарной помощи вакциной «Спутник V». Она была зарегистрирована в РФ уже в августе 2020 года, до проведения третьей фазы клинических исследований с участием десятков тысяч человек. Это вызвало критику среди экспертного сообщества. Сейчас «Спутник V» уже закончил 3 фазу клинических испытаний, согласно предварительным данным, эффективность вакцины против заражения коронавирусом составила 91,6%. Европейское агентство лекарственных средств также планирует провести оценку соответствия вакцины установленным в ЕС стандартам.



Но вакцинация этим препаратом в Донецке и Луганске – очередное свидетельство того, что Россия осуществляет эффективный контроль над этими территориями.



В Донецк направили уже 2 партии «Спутника V», в каком количестве - не разглашается, как и количество вакцинированных людей. На неподконтрольной территории якобы организовано 39 пунктов вакцинации, из которых пока задействовано только 10. Туда будут приглашены первоочередные категории граждан и все желающие, зарегистрированные на сайте так называемого «Минздрава» и в регистратурах пунктов вакцинации.



Украинские правозащитники утверждают, что членов незаконных вооруженных формирований вакцинируют принудительно, как и остальных сотрудников сфер так называемых «силовых структур». Также для вакцинации якобы обязательным является наличие так называемого паспорта группировок «Л-ДНР».



И пока оккупационные администрации утверждают, что добровольное согласие пройти вакцинацию от коронавируса предварительно дали более 55 тысяч человек, о реальных настроениях людей «Новости Донбасса» спросили на улицах Донецка.



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