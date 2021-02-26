В районе проведения ООС начали вакцинацию военнослужащих

В районе проведения ООС 26 февраля начата вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Операция объединенных сил.



Первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 7200 доз поступила в 66-й военный госпиталь.



Отмечается, что 26 февраля врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.



Вакцинация проводится в два этапа, примерно через четыре-двенадцать недель после первого.

«Вакцинация — вполне добровольная. Сначала, все пациенты проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собирается данные анамнеза и тогда определяется или есть противопоказания к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины» — отмечается в сообщении.

Сегодня бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начали выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.