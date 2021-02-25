Добровольно и бесплатно. Как прошел первый день вакцинации от коронавируса на Донбассе

Первый день вакцинации от коронавируса в Донецкой области

Сегодня, 25 февраля, в Донецкую и Луганскую области поступили первые партии вакцины от коронавируса AstraZeneca (Covishield). «Новости Донбасса» подготовили фоторепортаж, как прошел первый день вакцинации.



На Донетчину для гражданских жителей прибыли 14000 доз. На первом этапе этим количеством планируется вакцинировать не менее 12 500 работников медицинских учреждений области.



Первую дозу антиковидной вакцины в области получила Татьяна Волкова – медицинская сестра палаты интенсивной терапии отделения анестезиологии и интенсивной терапии многопрофильной больницы интенсивного лечения Бахмута.

В целом в первый день вакцинации прививки сделали 20 медработникам из Бахмута. «Немножко волновалась. Было не больно. Сейчас чувствую себя хорошо», – рассказала медсестра Юлия Бойко, которая была в числе первых вакцинированных.

Директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник сообщил, что часть вакцины от COVID-19, которую получила Донетчина, направлена военным.



Также он рассказал, что продолжается обучение бригад для вакцинации. «На следующей неделе еще 16 бригад пройдут обучение, и этот процесс будет более ускоренный», – отметил Колесник.



В Луганской области первыми прививки от COVID-19 получили медсестра мобильной бригады Сватовского центра первичной медико-санитарной помощи Людмила Глущенко и врач-кардиоревматолог Луганской областной детской клинической больницы Сергей Пономарев.

В область поступило 14300 доз вакцин, из которых 6800 доз будут распределены на вакцинацию военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.



«Кроме военных, во время первого этапа будут вакцинированы работники мобильных бригад, все медицинские работники, работники лабораторий, экстренной медицинской помощи и люди, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых). Первый этап вакцинации на Луганщине планируется провести в срок март-апрель 2021 года», – прокомментировала заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

По словам главного врача Луганской областной детской клинической больницы Светланы Ошеко, вакцинация совершенно безопасна.



«Вакцина – это РНК-части вируса, и у людей, которым она вводилась, ни разу не было аллергических реакций, в том числе анафилактического шока», – отметила главврач.



Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины — 500 тысяч доз препарата Covishield, выпущенного в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Вакцинация стартовала на следующий день в первых семи регионах, в остальные области вакцину привезли 25 февраля.



Согласно плану вакцинации от COVID-19 в Украине иммунизация будет происходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных в зоне конфликта.



На этом этапе вакцинация будет осуществляться мобильными бригадами. На втором к ним добавят прививочные пункты.