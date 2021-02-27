Зеленский на Донбассе вакцинировался от коронавируса

Президент Владимир Зеленский сегодня, 2 марта, сделал прививку от коронавируса. Его вакцинировали в ходе поездки в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.



Соответствующий снимок опубликован в аккаунтах в соцсетях президента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)



Зеленский напомнил, что врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных он призвал записаться в очередь через приложение «Дія». «Бояться нечего, подаю личный пример», — подчеркнул президент в Instagram.



В сообщении Зеленского в Twitter уточняется, что он сделал прививку вакциной Covishield, которая выпускается по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского института в Индии.



Ранее сам Зеленский заявлял, что будет вакцинироваться вместе с украинскими военнослужащими.



Сегодня утром Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону ООС в Луганской области. Там он побывает на позициях военных и встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.