Зеленский: Готов на все для мира на Донбассе

Владимир Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента является прекращение боевых действий на Донбассе. Об этом он сказал в своём обращении с трибуны Верховной Рады 20 мая.



«Наша первейшая задача — прекратить огонь на Донбассе», — сказал он.



Зеленский заверил, что для достижения этой цели готов идти на принятие непопулярных решений, которые даже могут привести к его отставке.



«Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир», — сказал Зеленский, отметив, что речи о потере территорий Украины быть не может.



«Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», — добавил президент.



Следующим шагом должно стать возвращение территорий и людей, отметил Зелинский, перейдя на русский язык.



Во время своей речи также Зеленский подчеркнул, что у всех украинцев «есть общая боль».



«Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас. И каждый из нас — переселенец. Те, кто потерял свой дом... И те, кто открыл двери своего дома, разделив боль», — подчеркнул он.

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