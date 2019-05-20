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Гройсман уходит в отставку с поста премьер-министра

20 мая 2019, 17:31

Гройсман уходит в отставку с поста премьер-министра

Фото: Кабінет Міністрів України / Архив Фото: Кабінет Міністрів України / Архив

Премьер-министр Украины Владимир в Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст в отставку.

«Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский призывом к отставке правительства «взял на себя всю ответственность за будущие вызовы».

«Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом», — заявил премьер-министр.

Гройсман подчеркнул, что предлагал Зеленскому «сформировать команду с Радой и правительством для того, чтобы принимать решения, которые сделают Украину сильнее». «Но президент выбрал другой путь», — заявил премьер.

Обновление. Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук опубликовал фотографию его заявления об отставке.

Сегодня во время инаугурационной речи президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству уйти в отставку.

В апреле Владимир Гройсман рассказал, что пойдет на выборы в парламент с новой политической силой.

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