Зеленский объявил о роспуске Рады и предложил правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.



Об этом он скахал в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.



Перед этим Зеленский призвал депутатов отказаться от депутатской неприкосновенности, вернуть уголовную ответсвенность за незаконное обогащение, принять Избирательный кодекс, а также уволить главу СБУ, Генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.



Также Зеленский предложил Кабинету министров подать в отставку.



«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы". Я не понимаю, наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда — можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», — сказал он.