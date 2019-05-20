Портнов заявил, что его охраняют автоматчики

Заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов заявил, что перемещается по Киеву в сопровождении полицейских с автоматами. Об этом он сказал телеканалу NewsOne.



Портнов сообщил, что договор с полицией он заключил из-за угроз в его адрес.



«Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву», — рассказал он.



Экс-замглавы АП добавил, что вновь намерен заниматься политической и юридической деятельностью в Украине.

Накануне стало известно о возвращении Портнова в Украину.



Генеральная прокуратура обвиняла Портнова в причастности к расстрелам активистов на Майдане в 2014 году.



Позже суд признал действия ГПУ незаконными, а якобы доказательства вины Портнова - такими, что не соответствуют действительности. Суд также обязал ГПУ направить в ЕС опровержение информации, на основании которой Портнова внесли в санкционный список ЕС.



В октябре 2015 года суд ЕС в Люксембурге снял с Портнова санкции.



Олигарх Игорь Коломойский заявлял в интервью Bihus.info, что Портнов не причастен к избирательной кампании Владимира Зеленского.



Сам Коломойский накануне также вернулся в Украину.