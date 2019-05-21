На КПВВ «Новотроицкое» задержали 6 пограничников, которые требовали деньги с перевозчиков

На КПВВ «Новотроицкое» задержали шестерых пограничников, которые требовали деньги с перевозчиков. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Александр Куць на своей странице в Facebook.



«Правоохранители задокументировали 70 фактов на общую сумму более 600 000 гривен, когда шесть инспекторов пограничной службы КПВВ "Новотроицкое" требовали и получали средства из перевозчиков, создавая для них искусственные препятствия», - говорится в сообщении.



Глава области сообщил, что 20 мая, после получения очередной части неправомерной выгоды, их преступная деятельность была прекращена. Сегодня были уведены обыски в служебных помещениях КПВВ «Новотроицкое» у и всех фигурантов этого дела, полученные средства (в рублях, долларах и евро), а также черновые записи с распределением соответствующих сумм между участниками преступной схемы.



По словам Александра Куця, в порядке ст.208 УПК Украины уже задержаны три должностных лица, а также проверяется причастность к схеме других лиц.