«Нужно оставаться человеком». Как жители прифронтовых общин годами выживают без электроэнергии

Щурово, Донецкая область. Март 2024 года. Фото: Слов'янські відомості

Тема сложной зимы по-прежнему остается актуальной для Украины. Регулярные обстрелы, изношенность инфраструктуры, возможность морозов — все это может привести к критическим последствиям для отечественной энергосистемы, ослабленной регулярными российскими атаками. Впрочем, опыт показывает, что даже самые тяжелые ситуации можно преодолеть, если люди будут поддерживать друг друга, а власти добросовестно выполнять свои обязанности.



«Новости Донбасса» расскажут о жителях трех прифронтовых сел в Донецкой и Харьковской областях, которым с началом полномасштабной войны не повезло жить в условиях многомесячных блэкаутов. Причем в двух населенных пунктах электроэнергия отсутствует до сих пор. Тем не менее, находясь в тяжелых условиях, люди не только адаптировались к новой для себя реальности, но и сумели выстроить взаимоотношения, которые помогли им совместно преодолевать возникающие трудности.

Выживание в курортном селе

До начала полномасштабного вторжения село Щурово Лиманской громады Донецкой области пользовалось популярностью, так как расположено в курортной зоне около Голубых озер. С 2022 г. Лиман и Щурово были оккупированы. Населенные пункты впоследствии освободили, однако электроэнергия в Щурово отсутствует по сей день.

Военный возле стеллы Лиман после освобождения города. Фото: Новости Донбасса

При том что само село находится в 20 км от линии фронта. В то же время четкого ответа о причинах сложившейся ситуации местные жители не получают.



Как рассказал «Новостям Донбасса» староста села Анатолий Кличков, в одном случае людям говорят, что территория может быть заминирована, а это представляет опасность для работы энергетиков, хотя разминирование уже проводились. Во втором случае, что линии электропередач проходят над частными базами отдыха и без разрешения владельцев туда проникнуть невозможно.



Это при том, что значительная часть села разрушена, а связаться с собственниками частных баз — задача сложная. Множественные обращения старосты во всевозможные структуры и министерства ситуацию никак не решают.



Каждый новый день у 35 жителей Щурово, большинство из которых — люди старше 65 лет, требует постоянных усилий. Воду они набирают в колонках, которые при морозе часто перемерзают и их приходится отогревать. Чтобы помыться, необходимо подогреть воду либо на буржуйке, которую еще нужно растопить, либо с помощью газового баллона, но он есть не у всех.



Особенно сложно летом, когда из-за жары еду приходиться готовить на один раз, иначе менее чем за сутки она портиться. Без электроэнергии жителям не удается толком отремонтировать свои дома, многие из которых сильно повреждены обстрелами. По словам старосты, в селе проживают двое «рукастых» мужчин, но без специальных инструментов все ремонтные работы будут лишь временными.



«Как ни закручивай, а налетает ветер и все срывает, задувает помещения. Приходится тогда больше отапливать, соответственно получается больший расход дров. А для людей в возрасте холод — это болезни», — рассказал Анатолий Кличков.



Он говорит, что жителей села снабдили генераторами, однако использовать их люди могут ограниченно из-за большого расхода топлива, которое они вынуждены покупать на свои пенсии. Правда, один благотворительный фонд в нынешнем году выделил каждому жителю по 20 тыс. грн помощи, однако значительную часть денег люди потратили на ремонт жилья.

Староста села Щурово Анатолий Кличков. Фото: Антикризисный медиа-центр

Сложные условия вынуждают жителей Щурово во многом действовать сообща. Ремонтные работы, помощь по хозяйству, заправка генераторов, зарядка телефонов и аккумуляторов — со всем этим стараются помогать друг другу.



«Те же дрова. Мы не просто развозим их каждому человеку, а распиливаем и колем, если родственники не могут помочь. До войны многие люди жили в достатке, но сейчас хочешь – не хочешь, а нужно друг друга поддерживать. В такой тяжелой ситуации нужно оставаться человеком», — отметил Анатолий Кличков.

Обстрелы и «темные времена»

Самым сложным временем для села Мосьпаново Малиновской громады Харьковской области стали первые месяцы вторжения. В течение нескольких дней в населенном пункте происходили уличные бои, но затем линия фронта сместилась на несколько километров. Впоследствии Мосьпаново неоднократно подвергалось артиллерийским обстрелам и авиаударам, в результате чего погибли 12 мирных жителей.



Всего же во время горячей фазы в населенном пункте из почти тысячи жителей оставалось 62 человека, в том числе двое детей. Староста Иван Шаульский говорит, что все это время оставался вместе со своими земляками. Чтобы поддержать людей, староста под обстрелами возил гуманитарную помощь и пенсии. Один раз он едва не погиб, когда рядом с разрушенным домом, начали рваться снаряды. Довелось ему даже побывать в плену. Иван объясняет — не мог оставить людей.



«Я считал так, люди избирали меня два срока, верили мне. А потому я оставался с ними и чем мог им и помогал. Перед людьми моя совесть чиста, ни о чем не жалею», — рассказал староста «Новостям Донбасса».



Электроснабжение в Мосьпаново отсутствовало 14 месяцев: с марта 2022 г. по май 2023-го. В этих условиях одной из первостепенных задач было обеспечение людей водой. Это было непросто.

Мосьпаново, Малиновской громады Харьковской области. Фото: «Харьковоблэнерго»

Протяженность села составляет 12 км, и в тяжелое время на каждой улице проживало по два-три жителя. В итоге, с помощью мощного генератора, удалось запустить насосы одной из водонапорных башен, что позволяло на несколько часов в сутки обеспечивать водой часть жителей.



Остальные подключали генераторы к скважинам соседей либо использовали колодцы, которые до этого стояли без дела многие годы и заилились. Для подзарядки аккумуляторов и телефонов жители используют генераторы, которые селу передали гуманитарные организации. Так как топлива, которое выделяла громада — не хватало, селяне кооперировались и заправляли генераторы за свой счет. В целом, говорит Иван Шаульский, активное участие жителей в жизни села помогало им решать многие трудности.



«До этого люди привыкли жить, когда в магазинах все есть. А тут они оказались в ситуации, когда приходилось делить даже булку хлеба», — отметил он.

Староста Мосьпаново Иван Шаульский. Фото: Суспильне

Понятно, что в сложный период жителей Мосьпаново поддерживали волонтеры, администрация общины, помогали жители соседних сел. Однако определять важные потребности села и осуществлять координацию, жители должны были самостоятельно.



По словам старосты, в селе регулярно устраивались собрания, на которых принимались важные решения. Участниками собраний были наиболее активные жители, чаще всего представители от улицы. Информацию как друг другу, так и старосте люди передавали при встречах, потому как из-за плохой мобильной связи дозвониться было крайне сложно.

Сосед соседа поддержит

По-своему преодолевают трудности жители сел Токаревского старостинского округа Дергачевской территориальной громады Харьковской области. Электроэнергия в населенных пунктах отсутствует фактически с началом полномасштабных боевых действий, из-за того, что трансформаторы и электросети сел были разрушены обстрелами. Восстановить энергетическую инфраструктуру на данный момент невозможно — села находятся в двух километрах от границы с Россией.



Староста Виктория Колодочка рассказала «Новостям Донбасса», что на сегодняшний день без света остаются села: Гоптовка, Кочубеевка, Шопино, Токаревка. В них проживает 69 человек из которых 50 — в Гоптовке. Обогреваются и готовят еду люди на дровах. В летнюю жару приготовленное держали в емкостях, помещенных в тазики с водой. Это позволяет немного охладить пищу и продлить срок хранения до суток-двух.

От Гоптовки Харьковской области до границы с РФ менее 5 км. Фото: ГПСУ

Чтобы помыться или постирать вещи, воду приходится каждый раз греть на буржуйках. Очень помогают генераторы, которыми жителей снабдила община и волонтеры. Но проблема опять-таки в нехватке топлива. Что касается связи, то в этом помогает подаренная волонтерами спутниковая система Starlink, которую жителям включают два раза в неделю.



Отдельной сложностью является обеспечение дровами. Хотя государство выделяет каждому жителю прифронтовых территорий средства на покупку твердого топлива, доставить его в населенные пункты Токаревского старостата достаточно сложно. Любой грузовой транспорт на подъезде к селам обстреливается, а потому привезти дрова можно только легковым транспортом.



Но трудности не разобщили местных жителей. По словам Виктории Колодочки, люди помогают одиноким и тем, кто не может о себе позаботиться. Ту же проблему с дровами жителям обесточенных сел помогают решить их соседи из близлежащих населенных пунктов, которые привозят дрова на собственном транспорте.



«Ранее многие из тех людей сами были в такой же сложной ситуации, а потому и стараются помочь землякам. Отмечу, что и между старостами сегодня отношения стали теплыми, почти семейными. Стараемся всегда держать связь друг с другом, помогаем кто чем может, делимся опытом», — рассказала «Новостям Донбасса» Виктория Колодочка.

Виктория Колодочка. Фото: из личного архива

Сама староста хотя и живет сегодня в соседней Дубивке, но регулярно находится в контакте с жителями старостата, и выполняет не только административные функции, но и обязанности социального работника, медсестры, психолога. Постоянно навещает всех жителей обесточенных сел, поскольку из-за отсутствия связи, информацию людям иначе не донести.



Сегодня критические условия жизни сохраняются на деоккупированных и приближенных к боям территориях Украины. Однако ситуация постоянно меняется, и в условиях войны могут развиваться разные сценарии с непредсказуемыми последствиями.







Когда такие события происходят, люди стремятся объединяться, чтобы справиться с трудностями, и принимать меры в интересах большинства. При этом всё больше людей понимают важность создания справедливых условий на системном уровне и верят, что это возможно.