Бывшего мужа Подкопаевой выпустили из СИЗО. Его подозревают в госизмене

Бизнесмен Тимофей Нагорный, подозреваемый в государственной измене, вышел на свободу. Об этом сообщила его адвокат Валерия Лутковская.



«После семи месяцев безуспешных попыток апелляционного обжалования , сражений в первой инстанции Тимофей Нагорный сегодня будет ночевать дома!», — написала она в Facebook.



При этом Лутковская не уточнила, была ли избрана Тимофееву новая мера пресечения.



Тимофеев со 2 октября находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. 11 октября он вышел под залог в 528 600 гривен, однако спустя полторы недели его повторно арестовали без права внесения залога.



СБУ инкриминирует бизнесмену сотрудничество с ФСБ России. В частности, его подозревают в госизмене, покушении на преступлении и мошенничестве.



По версии СБУ, Тимофеев должен был создать пророссийскую политическую силу, которая якобы должна была препятствовать курсу Украины на вступление в ЕС и НАТО и добиваться предоставления русскому языку статуса государственного.



С 2005 по 2009 год Нагорный был женат на украинской гимнастке Лилии Подкопаевой.В этом браке у них родилось двое детей — дочь Каролина и сын Вадим.

