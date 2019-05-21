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Бывшего мужа Подкопаевой выпустили из СИЗО. Его подозревают в госизмене

21 мая 2019, 20:47

Бывшего мужа Подкопаевой выпустили из СИЗО. Его подозревают в госизмене

Бизнесмен Тимофей Нагорный, подозреваемый в государственной измене, вышел на свободу. Об этом сообщила его адвокат Валерия Лутковская.

«После семи месяцев безуспешных попыток апелляционного обжалования , сражений в первой инстанции Тимофей Нагорный сегодня будет ночевать дома!», — написала она в Facebook.

При этом Лутковская не уточнила, была ли избрана Тимофееву новая мера пресечения.

Тимофеев со 2 октября находится в СИЗО по подозрению в государственной измене. 11 октября он вышел под залог в 528 600 гривен, однако спустя полторы недели его повторно арестовали без права внесения залога.

СБУ инкриминирует бизнесмену сотрудничество с ФСБ России. В частности, его подозревают в госизмене, покушении на преступлении и мошенничестве.

По версии СБУ, Тимофеев должен был создать пророссийскую политическую силу, которая якобы должна была препятствовать курсу Украины на вступление в ЕС и НАТО и добиваться предоставления русскому языку статуса государственного.

С 2005 по 2009 год Нагорный был женат на украинской гимнастке Лилии Подкопаевой.В этом браке у них родилось двое детей — дочь Каролина и сын Вадим.

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