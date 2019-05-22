Представителем Зеленского в Кабмине стал критик ДТЭК Ахметова

Представителем президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров назначен Андрей Герус. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



В предвыборном штабе Зеленского Герус был советником по вопросам энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольного регулирования.



В 2014-2015 годах был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).



Известен критикой в СМИ энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова. Герус неоднократно обвинял ДТЭК в монополии и сверхприбылях.

21 мая Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой Администрации президента, а сооснователь «Студии Квартал 95» Сергей Шефир стал первым помощником главы государства. Также были назначены заместители главы АП и советники Зеленского. Представителем президента в парламенте стал идеолог «ЗеКоманды» Руслан Стефанчук.