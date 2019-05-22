Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что глава АП Андрей Богдан не подпадает под действие закона «Об очищении власти».



«Закон об очищении власти распространяется на должности в органах государственной власти. Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате», — сказал Рябошапка журналистам, передает «Укаинская правда».



Он пояснил, что глава администрации и заместители главы не имеют должностей в аппарате, не являются государственными служащими и не выполняют никаких властных полномочий. «Поэтому закон о люстрации абсолютно четкий — позиция главы администрации не подпадает под его границы», — утверждает он.



При этом в пункте 5 статьи 2 закона «Об очищении власти» указано, что под люстрацию подпадает глава Администрации президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП 21 мая.



Богдан с 2007 по 2010 работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).