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Зеленский назначил еще одного замглавы АП

22 мая 2019, 18:06

Зеленский назначил еще одного замглавы АП

Президент Владимир Зеленский назначил еще одного заместителя главы Администрации президента. Им стал Вадим Пристайко, которого ранее называли вероятным кандидатом на должность министра иностранных дел.

«Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины», — говорится в указе Зеленского № 317 / 2019 от 22 мая.

49-летний Пристайко — уроженец Одесской области выпускник Киевского политехнического университета и Украинской академии внешней торговли.

С 2000-го по 2002 год был консулом Украины в Сиднее (Австралия), в 2009-2012 гг. — замруководителя миссии Посольства Украины в США, 2012-2014 гг. — послом Украины в Канаде, 2014-2017 — замминистра иностранных дел Павла Климкина. В 2017 году возглавил миссию Украины при НАТО.

Пристайко присутствовал на встрече Владимира Зеленского с иностранными делегациями на инаугурации 20 мая.

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