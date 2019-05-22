«Шахтер» устроил масштабный концерт впервые за 5 лет

Донецкий «Шахтер» проведет праздничный концерт по случаю победы в чемпионате Украины после сегодняшнего матча с киевским «Динамо».



На стадионе ОСК «Металлист» в Харькове пройдет церемония награждения команды и выступят украинские певицы Maruv, Оля Полякова и Гайтана.



Празднование начнется в 21:15 и будет транслироваться на YouTube-канале «Шахтера».

Это первый масштабный концерт, который «Шахтер» устраивает за последние 5 лет, проводя матчи не в Донецке.

В воскресенте «Шахтер» стал чемпионом после победы над «Зарей» в Запорожье за три тура до окончания чемпионата. Также «горняки» завоевали Кубок Украины



Для донецкого клуба это уже двенадцатое чемпионство в национальном первенстве. Кроме того, «Шахтер» опередил «Динамо» по общему количеству титулов в период независимости Украины.



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