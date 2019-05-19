«Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу в 12-й раз. Теперь он самый титулованный в стране

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» стал чемпионом Украины по футболу сезона 2018/19. Это произошло после победы над луганской «Зарей» в 29-м туре премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1.



Единственный гол забил Жуниор Мораес на 11-й минуте поединка.



Обзор матча:





Матч проходил на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье.

«ШАХТЕР» – ЧЕМПИОН!



3-Й СЕЗОН ПОДРЯД И 12-Й РАЗ В ИСТОРИИ! pic.twitter.com/khmfQdTAHh — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 19, 2019

Празднование в раздевалке:







В среду на этом же стадионе «Шахтер» завоевал Кубок Украины.



Для «Шахтера» это уже двенадцатое чемпионство в истории. Кроме того, «горняки» третий год подряд выигрывают и чемпионат, и кубок страны.



«Шахтер» стал самым титулованным клубом Украины за период независимости. У донецкого клуба теперь 34 трофея в то время, как у киевского «Динамо» — 33.