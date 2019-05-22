Порошенко высказался об идее референдума о мирных соглашениях с РФ

Заявление о возможном референдуме с вопросом по мирным соглашениям с Россией, сделанное главой Администрации президента Андреем Богданом, является неудачным экспромтом или сознательной угрозой суверенитету и территориальной целостности Украины. Такое мнение высказал пятый президент Украины Петр Порошенко, передает «Прямой».



«Я был неприятно удивлен совершенно странной позицией относительно того, что так называемые "мирные соглашения" с Россией мы должны решать путем референдума. В стране есть опасения, что это может быть капитуляция, а никакое не мирное соглашение, и на сегодняшний день я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи», — сказал Порошенко журналистам во время посещения «Книжного Арсенала» в Киеве.



Он уверен, что необходимо «сохранять позиции, которые были наработаны за эти пять лет».



«Украина превыше всего, Россия агрессор, санкции против России, если она не уберет оккупационные войска с нашей территории, должны быть незыблемы и мировая солидарность вокруг Украины должна быть прочной, как при Порошенко», — подытожил он.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан рассказал, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает вопрос о вынесении на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал это намерение «путем капитуляции» перед РФ.