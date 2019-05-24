Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что не будет представлять новую власть в переговорах с российской стороной в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в комментарии российской газете «Взгляд».



«К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания», — заявил Медведчук, отвечая на вопрос о том, как он оценивает заявление главы администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что Медведчука не видят в качестве переговорщика с Россией.



«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — добавил Медведчук.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского не видит Виктора Медведчука в качестве украинского переговорщика с Россией.



До мая 2018 года Медведчук участвовал в работе гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы.