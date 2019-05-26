Ахметов не собирается строить новый стадион: «Живем мечтой, что «Шахтер» вернется на «Донбасс Арену»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов в интервью телеканалу «Футбол 1» заявил, что не собирается строить новый стадион для своей команды в другом городе.



«Нет, ни в коем случае. У нас есть стадион "Донбасс Арена" и все живем мечтой, что "Шахтер" вернется на "Донбасс Арену" и будет проводить там свои самые яркие матчи», — сказал Ахметов, отвечая на вопрос о том, думает ли он о строительстве нового стадиона.



Также Ахметов рассказал, что по-прежнему не намерен посещать матчи «Шахтера», пока клуб не вернется в Донецк.



«Я очень сильно скучаю за футболом. Начались все трагические события, и я в Донецк не могу вернуться уже шестой год. Пять лет я не был на стадионе. Я бы хотел, чтобы мы на стадионе оказались с нашими болельщиками. Чтобы мы вместе смотрели, гордились, радовались, плакали от игры нашей команды», — подчеркнул он.



Как сообщалось, в среду «Шахтер» впервые устроил масштабный концерт за пределами Донецка по случаю выигрыша трофеев.