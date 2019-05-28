У Зеленского готовы внести законопроект о референдуме в Раду

В команде президента Украины Владимира Зеленского уже разработан законопроект о референдумах. Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире телеканала ICTV.



«Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать. Это вопрос референдума», — сказал он.



Стефанчук подчеркнул, что президент предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и «большой блок антикоррупционных законопроектов».



«У нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?» — спросил Стефанчук, напомнив, что законопроект Зеленского об изменении избирательной системы на парламентских выборах не был включен в повестку дня Рады.

21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией о мире на Донбассе на всенародный референдум.



Зеленский позже заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.



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