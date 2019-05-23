Зеленский объяснил, зачем нужен референдум о мире с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами в администрации президента.



Присутствовавшие на встрече волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом. Также активисты предложили, чтобы встречи президента с представителями общественности происходили на постоянной основе.



Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

21 мая глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией о мире на Донбассе на всенародный референдум.



С критикой такой инициативы выступили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и пятый президент Петр Порошенко.